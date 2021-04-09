Пользователи сразу же предположили, что выставленная гробница на самом деле является декорацией.

Жители Шевченковского района Киева заметили на одном из балконов золотой саркофаг.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Своим удивлением они поделились в социальной сети, выставив красноречивые фотографии. Вечером египетский сувенир еще и подсвечивают дополнительными лампами.

Пользователи сразу же предположили, что выставленная гробница на самом деле является декорацией, другие шутили, что хозяева привезли ее с отдыха в Египте.

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Автор: Яна Ставская