В Шевченковском районе Киеве жители многоквартирного дома хранят на балконе золотой саркофаг
Жители Шевченковского района Киева заметили на одном из балконов золотой саркофаг.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Своим удивлением они поделились в социальной сети, выставив красноречивые фотографии. Вечером египетский сувенир еще и подсвечивают дополнительными лампами.
Пользователи сразу же предположили, что выставленная гробница на самом деле является декорацией, другие шутили, что хозяева привезли ее с отдыха в Египте.
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