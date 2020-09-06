Девушка признала вину и выбросила носки.

В российской Пензе суд оштрафовал на 4 тысячи рублей местную жительницу Юлию Коткову, которая выложила в соцсети фото в носках с изображением конопли.

Читайте такжеРоссиянку оштрафовали за нарушение карантина, пока та находилась домаКак сообщает «МБХ медиа», суд решил, что выложив фотографию, она «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства». Ее признали виновной в пропаганде наркотиков в интернете.

Отмечается, что сама девушка вину признала и заявила, что носки уже выбросила.

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Автор: Катерина Шварц