В России выяснения отношений между воспитателями и матерью одного из малышей закончились избиением.
Об этом пишет Telegram-канал Мослента.
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Конфликт между сторонами возник, когда женщина решила выяснить, кто избивает ее малолетнего сына в садике.
По словам россиянки, малыш в течение месяца возвращался домой с большими синяками и ссадинами.
Однако все это время воспитатели объясняли, что ребенок постоянно падает, поэтому и травмируется. В ответ женщина обратилась в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.
Уже с выводами медиков россиянка отправилась в садик, однако в заведении ее встретили с кулаками. Женщину одновременно били заведующая, ее дочь, две воспитательницы и повар.
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