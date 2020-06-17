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16-летняя россиянка пригласила в гости рецидивиста и лишилась скальпа

15:40, 17 июня 2020
Русский міръ
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Вместе с 21-летним рецидивистом девушка распивала алкоголь / фото: ua.depositphotos.com

Об этом сообщает «Фонтанка».

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Вечером 16 июня из жилого дома на улицу с ножевым ранением головы выбежала девушка, которой прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее скальпированное ранение теменной области.

Установлено, что скальп девушке снял в ее квартире 21-летний гость, с которым у нее произошел конфликт во время распития спиртного. Молодой человек задержан. В полиции выяснилось, что на протяжении последних пяти лет он был судим четыре раза за угоны, кражи и наркотики.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, в России завершили расследование уголовного дела тулунского маньяка, орудовавшего почти 30 лет в Иркутской области.

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