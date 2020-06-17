Усы, кепка и солярка: российский маньяк 27 лет насиловал и убивал женщин (видео)

Угрожая ножом, тулунский маньяк уводил жертв в безлюдные места и там насиловал.

В России завершили расследование уголовного дела тулунского маньяка, орудовавшего почти 30 лет в Иркутской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Сейчас 52-летний житель города Тулуна знакомится с материалами уголовного дела, которые насчитывают более 100 томов. Его обвиняют в убийстве двух женщин, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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По данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года жертвами маньяка стали 24 женщины. Угрожая ножом, он уводил жертв в безлюдные места и там насиловал.

По описанию потерпевших, преступнику на вид было от 40 до 65 лет, а главные приметы - усы, кепка коричневого цвета и запах солярки от одежды.

Под это описание подпадали водители грузовых автомобилей, работники котельных или угольных разрезов, которых проверяли в приоритетном порядке.

Было допрошено более 5 тысяч свидетелей, проведено свыше 1 тысячи генетических исследований по 15 тысячам образцов эпителия полости рта.

В январе 2019 года был установлен подозреваемый и его задержали.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении серии убийств и изнасилований на протяжении 7 лет.

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