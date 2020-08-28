В день бракосочетания, благоверный сообщил, что забыл паспорт в ЗАГСе и ему нужно срочно за ним вернуться.

В российском Санкт-Петербурге 51-летняя новобрачная обратилась в полицию с просьбой отыскать ее супруга.

Тот сбежал со свадьбы и она намерена развестись с ним, сообщило изданием 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В день бракосочетания, когда молодожены сели в такси, благоверный сообщил, что забыл паспорт в ЗАГСе и ему нужно срочно за ним вернутся.

После этого мужчина пропал и на связь больше не выходит. В среду, 26 августа, женщина подала заявление о розыске мужа в полицию.

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Автор: Наталия Печиборщ