Женщина из Бурятии не на шутку разозлилась на приемных детей, устроивших поджог.

В России мать отрезала пальцы восьмилетней дочери, устроившей в доме пожар.

Об этом сообщает "Подъем".

О произошедшем девочка рассказала соседке по больничной палате, куда ее положили из-за травмы руки. Родители же утверждают, что она поранилась, играя на улице.

Подруге ребенок признался, что мать порезала ее домашним ножом после того, как она играла со спичками. Опасаясь ответственности, женщина запретила дочери говорить правду.

Читайте такжеРоссиянин два часа продержал трехлетнего сына за перилами балкона на 13-м этаже (видео)Сейчас девочку прооперировали. Кроме того, на ее теле нашли синяки.

В то же время, российские следователи утверждают, что речь идет не об отрубленных пальцах, а о порезе на фаланге третьего пальца.

Всего в семье живут пятеро детей, из них двое уже совершеннолетние и трое младших - приемные, которые устроили поджог. СМИ передают, что семья не стояла на учете соцслужб, но на них жаловались соседи.

Власти Бурятии уже организовали внеплановую проверку, после которой отца с матерью могут лишить родительских прав.

Напомним, что ранее в этом году в Курской области РФ мать подожгла 8-летнего сына за то, что он портил мебель.

А в Новосибирской области женщина с сожителем до смерти избили 6-летнего сына за плохое чтение книги.

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Автор: Станислав Кожемякин