Тело 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями нашли в доме дачного поселка Кудряшовский.

В Новосибирской области Российской Федерации женщина со своим сожителем до смерти избила 6-летнего сына за плохое чтение книги.

Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 19 марта в доме дачного поселка Кудряшовский нашли тело 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями.

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Его мать и отчим весь день распивали алкогольные напитки, а вечером решили заняться «воспитанием» сына. Они поставили его в угол и заставили читать вслух книгу. Родителям не понравилось, что школьник читает текст невнятно - за это они стали избивать его ногами, нанесли около 50 ударов. Мальчик скончался от травм.

По итогам допроса подозреваемым назначили психолого-психиатрические экспертизы и предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенное группой лиц») УК РФ.

Мужчина признался в содеянном, однако женщина отрицает вину.

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Автор: Денис Прядко