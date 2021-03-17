Мать подожгла ребенка / фото ua.depositphotos.com
В России в Курской области мать подожгла 8-летнего сына за то, что он портил мебель.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Читайте такжеВ Москве обнаружили тело 14-летней школьницы со следами укусовОтмечается, что 31-летняя женщина поссорилась со своим ребенком, вывела его во двор, облила горючим и подожгла.
«Потом она попыталась сбить пламя, но было поздно – мальчик попал в больницу с ожогами третьей степени и умер этим утром» – говорится в сообщении.
Женщина задержана, с ней работает полиция.
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