Накануне в ее доме провели обыски.

Гражданка РФ Юлия Прохорова, отметившаяся неадекватным поведением в Германии по отношению к украинским беженцам, работала проституткой.

Об этом сообщают пользователи Twitter.

Фото Прохоровой в пикантных позах и нижнем белье появились на передовицах местных таблоидов с заголовками "Российская подстрекательница".

Видео дня

Также в сети опубликовали якобы отзывы на "работу" Юлии от русскоговорящих клиентов.

Ранее сообщалось, что Прохорова находится в стране нелегально и может быть депортирована на родину. Накануне в ее доме провели обыски.

Россиянка запомнилась интернет-пользователям своим неадекватным поведением в Австрии, когда пыталась провоцировать украинок словами "Слава России!" и "Чей Херсон?", при этом преследовав девушек и снимая все на камеру.

На следующий день, когда видео разлетелось сетью, на Booking заблокировали учетную запись Прохоровой, что вызвало у блогерши возмущение к украинцам.

"Русский мир" за рубежом

После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения жестких экономических санкций против РФ многие россияне сбежали из России в европейские страны.

Но даже за рубежом россияне поддерживают кровавую агрессию Путина и резко высказываются об украинцах. Они устраивают автопробеги, призывают вторгаться в другие страны и просто издеваются над украинскими беженцами. Иногда конфликты требуют полицейского вмешательства.

Но даже в свете исходящей от граждан РФ угрозы некоторые западные страны не отказались принимать российских туристов. Хотя есть и исключения. Например, Латвия ограничила въезд для россиян.

Украинские власти добиваются, чтобы Евросоюз в качестве новых санкций ввел запрет на шенгенские визы для представителей страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: