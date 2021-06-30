В Москве мужчина пытался оживить умершую жену с помощью компрессов и примочек из водки, которую он сам приготовил.
Как пишет МК, 28 июня 64-летний россиянин позвонил сестре и сообщил, что его 57-летней гражданской жене плохо.
По его словам, она якобы упала, и изо рта пошла пена. Однако мужчина сообщил, что справится сам. На следующий день сестра приехала, но мужчина ей не открыл дверь.
Тогда взволнованная женщина обратилась в полицию. На место приехали сотрудники МЧС, чтобы попасть в квартиру, но россиянин препятствовал и распылял дихлофос.
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«Москвич объяснил, что делал водочные компрессы и готовил микстуры, чтобы женщина пришла в себя. При госпитализации мужчины он пытался забрать с собой тело жены. По словам сестры, он больше десяти лет страдает психическим расстройством. Лечение не проходил уже долгое время», – говорится в сообщении.
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