В понедельник, 28 июня, на Москву обрушился сильнейший ураган, который затопил метро, повалил краны и устроил пожары.
Как сообщают российские СМИ, сразу две ветки метро были вынуждены приостановить движение поездов из-за подтоплений участков.
Так, было прервано движение между "Багратионовской" и "Кунцевской" Филевской линии, закрылись для пассажиров "Теплый Стан", "Ясенево" и "Новоясеневская" Калужско-Рижской.
В разных районах города возникли перебои в движении трамваев – как из-за подтоплений улиц, так и из-за упавших деревьев.
Кое-где произошло обрушение конструкций. Так, на улице Правды обрушилась часть крыши здания.
В Щёлково молния ударила в трансформаторную подстанцию.
В Подрезково жилой дом загорелся после удара молнии.
А в Раменском районе Подмосковья рухнул строительный кран возле ЖК "Новые Островцы".
В столичных аэропортах задерживаются несколько десятков рейсов, часть отменены.
В Минэнерго России сообщили, что порядка 15 тысяч человек остались без энергоснабжения в Московской области.
По прогнозам синоптиков, дожди в Москве не станут затяжными. Ожидается, что после непродолжительного похолодания столицу России снова накроет жара.
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