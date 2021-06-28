В Минэнерго России сообщили, что порядка 15 тысяч человек остались без энергоснабжения в Московской области.

В понедельник, 28 июня, на Москву обрушился сильнейший ураган, который затопил метро, повалил краны и устроил пожары.

Как сообщают российские СМИ, сразу две ветки метро были вынуждены приостановить движение поездов из-за подтоплений участков.

Так, было прервано движение между "Багратионовской" и "Кунцевской" Филевской линии, закрылись для пассажиров "Теплый Стан", "Ясенево" и "Новоясеневская" Калужско-Рижской.

В разных районах города возникли перебои в движении трамваев – как из-за подтоплений улиц, так и из-за упавших деревьев.

Кое-где произошло обрушение конструкций. Так, на улице Правды обрушилась часть крыши здания.

В Щёлково молния ударила в трансформаторную подстанцию.

В Подрезково жилой дом загорелся после удара молнии.

А в Раменском районе Подмосковья рухнул строительный кран возле ЖК "Новые Островцы".

В столичных аэропортах задерживаются несколько десятков рейсов, часть отменены.

В Минэнерго России сообщили, что порядка 15 тысяч человек остались без энергоснабжения в Московской области.

По прогнозам синоптиков, дожди в Москве не станут затяжными. Ожидается, что после непродолжительного похолодания столицу России снова накроет жара.

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Автор: Денис Прядко