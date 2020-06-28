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Россиянин вызвал полицию и медиков своей убитой подруге, но она внезапно "воскресла"

14:09, 28 июня 2020
Русский міръ
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Россиянин думал, что убил свою подругу, но все обошлось / vm.ru

Житель Москвы вызвал полицию и скорую, поскольку решил, что убил свою подругу в ходе пьяного застолья. Несмотря на это «убитая» женщина внезапно проснулась, когда за ней уже приехали.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина по имени Олег и его сожительница Татьяна праздновали снятие изоляции, распивая спиртное весь день. Наутро мужчина попробовал разбудить подругу, но не смог. Тогда он решил, что убил ее в состоянии алкогольного опьянения.

Олег решил сообщить о содеянном в полицию, на место прибыли медики и правоохранители. Когда жертву осматривали врачи, она вдруг «воскресла», и сказала, что немного заспалась. Претензий к партнеру Татьяна не имела, так что полиция оставила молодых людей наедине.  

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