В российском поселке Кудьма 26-летний подсобный рабочий убил целую семью, чтобы завладеть их деньгами и драгоценностями.
Читайте такжеИскали священника-киллера: в России ОМОН ворвался в женский монастырь с кувалдами (видео)Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.
Отмечается, что трагедия произошла 28 февраля. На данный момент подозреваемый задержан.
По версии следствия, задержанный из корыстных побуждений с ножом напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. После этого он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына.
«Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», – говорится в сообщении.
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