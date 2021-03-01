Среди убитых – 5-летний мальчик.

В российском поселке Кудьма 26-летний подсобный рабочий убил целую семью, чтобы завладеть их деньгами и драгоценностями.

Читайте такжеИскали священника-киллера: в России ОМОН ворвался в женский монастырь с кувалдами (видео)Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Отмечается, что трагедия произошла 28 февраля. На данный момент подозреваемый задержан.

По версии следствия, задержанный из корыстных побуждений с ножом напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. После этого он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына.

«Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц