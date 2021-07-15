Мужчин вмешался в детскую ссору.

В Новосибирской области мужчина ударил в голову мальчика, который поссорился с его сыном из-за чипсов.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел в поселке Краснообск. На ролике видно, что во дворе многоэтажки стоят дети и взрослые.

В какой-то момент мужчина бьет в голову мальчика, который стоит напротив. Ребёнок падает на асфальт.

Читайте такжеРоссийских казаков начнут принимать в РосгвардиюОтмечается, что ранее мальчики поссорились из-за пакета чипсов. После этого в конфликт решил вмешаться отец одного из них.

Мать пострадавшего рассказала местному изданию "Родные берега", что мальчик получил сотрясение мозга.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье 116 (побои) УК РФ.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская