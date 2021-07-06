Пассажирка Киевского метрополитена отбилась от мужчины, который к ней приставал.
Ролик очевидцы происшествия выложили в соцсети.
Инцидент произошел в ночь на 6 июля между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".
По словам автора видео, здоровый мужчина подошел к девушке, ударил ее по ягодицам и сказал: "Какая ж*па". На что потерпевшая отреагировала мгновенно: девушка догнала обидчика и ударила его по лицу.
Вскоре между ними произошла словесная перепалка, и извращенец получил еще несколько пощечин. Развитию событий помешали другие пассажиры, которые пытались оттащить девушку от мужчины.
"У*бок! Ты какого х*я бьешь меня по ж*пе?! Ты не имеешь никакого права, бл*ть!", – крикнула пассажирка. Но извращенец назвал ее "шалав*й", из-за чего девушка еще раз его толкнула.
Наконец мужчина схватил оставленную работницей метро швабру и начал ею отмахиваться. Девушку это не остановило – уже через считанные секунды пассажир оказался спиной к эскалатору, киевлянка пыталась его вытолкать ногой.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Австрии полутораметровый питон выплыл из унитаза и укусил мужчину за гениталии
- В Одессе чиновник забыл украинский язык и "завис" во время выступления (видео)
- В Ирландии школьник выиграл тысячу евро и купил на все деньги телят (видео)
- В Херсоне установили церковь из пенопласта (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram