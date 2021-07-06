Девушка догнала обидчика и ударила его по лицу.

Пассажирка Киевского метрополитена отбилась от мужчины, который к ней приставал.

Ролик очевидцы происшествия выложили в соцсети.

Инцидент произошел в ночь на 6 июля между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

По словам автора видео, здоровый мужчина подошел к девушке, ударил ее по ягодицам и сказал: "Какая ж*па". На что потерпевшая отреагировала мгновенно: девушка догнала обидчика и ударила его по лицу.

Вскоре между ними произошла словесная перепалка, и извращенец получил еще несколько пощечин. Развитию событий помешали другие пассажиры, которые пытались оттащить девушку от мужчины.

"У*бок! Ты какого х*я бьешь меня по ж*пе?! Ты не имеешь никакого права, бл*ть!", – крикнула пассажирка. Но извращенец назвал ее "шалав*й", из-за чего девушка еще раз его толкнула.

Наконец мужчина схватил оставленную работницей метро швабру и начал ею отмахиваться. Девушку это не остановило – уже через считанные секунды пассажир оказался спиной к эскалатору, киевлянка пыталась его вытолкать ногой.

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Автор: Яна Ставская