Мужчина сознался в преступлении.

Под Самарой мужчина убил педофила, который надругался над его маленькой дочерью.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В конце августа местный житель заявил в полицию, что увидел в телефоне приятеля видео сексуального насилия над 9-летней девочкой. По его словам, в роли насильника выступал его товарищ, 32-летний Олег Свиридов.

Полицейские приехали к нему домой, но мужчина успел скрыться.

Читайте такжеВ Москве забеременела 12-летняя школьницаСледователи выяснили, что Свиридов охотится за детьми не первый год, ранее он изнасиловал 11-летнюю девочку.

Отмечается, что обе пострадавшие хорошо его знали, он общался с их родителями и заманивал детей домой.

2 сентября тело Свиридова обнаружили в поселке Винтай. Труп был присыпан землей.

Отец одной из пострадавших девочек признался в причастности к его смерти. Он сказал, что Свиридов сам наткнулся на нож в ходе ссоры.

Напомним, что ранее в Полтавской области поймали мужчину, который совершал сексуальное насилие над ребенком, снимая этот процесс на видео.

А в Донецкой области будут судить 23-летнего жителя Волновахского района за изнасилование несовершеннолетней девочки.

Автор: Людмила Жерновская