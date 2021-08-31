Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Столичные правоохранители задержали мужчину за создание детской порнографии и насилие в отношении малолетнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Правоохранительные органы при поддержке Европола обнаружили серию медиафайлов, на которых изображен процесс сексуальной эксплуатации малолетнего мальчика.

Выяснилось, что противоправный контент создавался на территории Украины.

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Во время проведения проверки установлено, что с 2018 по 2021 год 28-летний житель Полтавщины неоднократно насиловал и совершал иные преступные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы, 2013 года рождения, и создавал при участии последнего детскую порнографию.

Кроме того, указанный мужчина загружал и хранил в личном электронном ящике фото-видео материалы с действиями сексуального характера с участием малолетнего мальчика.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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Автор: Светлана Закелова