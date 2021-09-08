54-летний мужчина вместе со знакомым выпивали спиртное во дворе дома и слушали громкую музыку, но это не понравилось ни его соседу, ни сыну.

Жителя города Лениногорск в Татарстане подозревают в убийстве сына из-за громкой музыки.

Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следователей, вечером 4 сентября 54-летний мужчина вместе со знакомым выпивали спиртное во дворе дома и слушали громкую музыку. К ним подошел сосед и попросил сделать звук тише, но это им не понравилось. Когда между ними разгорелся конфликт, из дома вышел 31-летний сын местного жителя и заступился за соседа. Тогда отец ударил сына ножом в живот. Пострадавшего увезли в больницу, где тот скончался.

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Уголовное дело открыли по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России "Убийство". Детали инцидента выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в Приморском крае 27-летний мужчина застрелил мать, которая призналась в измене отцу. Узнавший о произошедшем брат подозреваемого сообщил обо всем в полицию.

А в Екатеринбурге 25-летняя девушка порезала ножом своего двухлетнего сына из-за того, что "в него вселились бесы".

Автор: Денис Прядко