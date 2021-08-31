Узнавший о произошедшем брат подозреваемого сообщил обо всем в полицию.

В Приморском крае 27-летний мужчина застрелил мать, которая призналась в измене отцу.

Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт между безработным мужчиной и его матерью произошел в воскресенье, 29 августа, в селе Дальний Кут. В какой-то момент женщина призналась сыну, что изменяла его отцу. В ответ тот схватил оружие и выстрелил в мать. От полученного огнестрельного ранения шеи потерпевшая скончалась на месте.

Узнавший о произошедшем брат подозреваемого сообщил обо всем в полицию.

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Ружье, из которого был произведен выстрел, мужчина не регистрировал. По его словам, он нашел оружие в лесу в 2019 году.

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Автор: Денис Прядко