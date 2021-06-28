Стрелок скрылся с места событий, его разыскивают.

В России предприниматель Сергей Шинкевич за отказ бывшей супруги вернуться к нему расстрелял семью на глазах у 11-летней девочки.

Об этом пишет Telegram-канал Lifeshot.

«Все произошло на шашлыках в Горнозаводском районе Пермского края. Мама, папа и их 11-летняя дочь решили отдохнуть на берегу речки Койвы. К ним присоединилась сестра женщины – 40-летняя завуч школы в посёлке Бисер Вероника Шинкевич. Через несколько минут на пикник приехал и ее экс-супруг – 57-летний предприниматель Сергей Шинкевич», – говорится в сообщении.

Бизнесмен позвал свою бывшую жену на разговор и принялся уговаривать ее вернуться к нему:

Читайте такжеВ России задержали бизнесмена с двумя телами в одеялах (фото)«Та отказала. Сначала отвергнутый уехал, но около полуночи вернулся уже с ружьем».

«Шинкевич открыл огонь по родственникам. 11-летняя школьница успела позвонить в полицию и сообщить, что дядя стреляет по ее родителям. Но помочь им уже не успели – все трое взрослых скончались на месте», – отмечается в сообщении.

У девочки диагностировали сквозное ранение плеча, ее передали сотрудникам опеки.

Стрелок скрылся с места событий, его разыскивают.

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Автор: Катерина Шварц