Причиной убийства семьи могли стать долговые обязательства. В доме стрелка якобы нашли расписки.

Подозреваемый в умышленном убийстве семьи в Житомирской области родился в России и имеет жилье в Киеве.

Стрелком оказался 58-летний Александр Мальцев, пишет "Обозреватель" со ссылкой на свои источники. Он уроженец Курской области РФ, долгое время жил на Лесном массиве в Деснянском районе Киева.

Подозреваемый около 10 лет назад купил дом в с. Вишневое Коростышевского района Житомирской области.

До села Грубское, где Мальцев расстрелял из автомата Калашникова во время сна Ирину и Сергея Миненко, менее пяти километров. Местные жители говорят, что о подозреваемом почти ничего не знают: "Он жил скрытно, ни с кем не общался. Не местный, дом купил как дачу".

Автомат Калашникова, из которого стрелял Мальцев, а также несколько гранат, глушитель и патроны были спрятаны на окраине села. Тайник был найден полицейскими во время расследования.

По данным "Обозревателя", на подозреваемого в убийстве семейной пары зарегистрировано четыре единицы оружия: газовый пистолет и три гладкоствольных ружья. Где Мальцев раздобыл АК выясняют правоохранители.

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Причиной убийства могли стать долги

Причиной убийства 47-летнего Сергея и 38-летней Ирины стали долговые обязательства главы семьи. В прокуратуре Житомирской области рассказали, что речь идет о 23 тысячах долларов США (около 618 тыс. грн). В доме стрелка якобы нашли расписки на эту сумму.

О том, как и когда познакомились Александр Мальцев и Сергей Миненко, пока неизвестно. По данным источников "Обозревателя", до 2014 года подозреваемый в убийстве был зарегистрирован в Киеве частным предпринимателем, занимался грузоперевозками. А его жертвой был дальнобойщик, который ездил на заработки за границу. В день гибели Миненко должен был ехать за документами, получить визу.

Расстрел супругов на Житомирщине: детали

Около 00:30 8 июня в полицию поступило сообщение от жительницы села Грубское Коростышевской общины о стрельбе. Было установлено, что 8 июня около 00:25 неизвестный через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, которые отдыхали.

В результате обстрела дома погиб мужчина 1974 года рождения, женщину 1982 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение. Утром она умерла в реанимации Коростышевской центральной районной больницы не приходя в сознание.

В доме ночью находилась и 11-летняя дочь семейной пары. Ее спасло то, что в момент нападения девочка спала в другой комнате.

Подозреваемого задержали в тот же день. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Мальцев находится под стражей.

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Автор: Александр Топчий