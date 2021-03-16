Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за покушение на убийство родственника.

В Петербурге задержали водителя, который подстрелил своего пассажира из ракетницы и ранил его ножом. Участники инцидента оказались родственниками.

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Об этом сообщает «Фонтанка». Так, конфликт произошел на Бухарестской улице и попал на видео.

Прохожие увидели, как из машины сначала вырвался сноп огня, а потом вывалился мужчина. Водитель толкнул его на тротуар, захватил что-то в салоне и вернулся добить жертву, а затем скрылся.

Пострадавшего увезли в больницу с огнестрельным ранением и множественными колото-резаными ранами. Он в тяжелом состоянии.

Отмечается, что полиция быстро установила личность нападавшего, с ним связались и уговорили сдаться. 35-летний Павел уже дает объяснения следователям. Пострадавшим оказался его 38-летний брат Владислав.

Отмечается, что причиной нападения стала внезапная ссора. Ранее нападавший уже был судим за покушение на убийство, и потерпевшим также выступал его старший брат.

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Автор: Дмитрий Захаров