Задержанный избивал жену и дочь на глазах у шестилетнего сына.

Россиянин на почве ревности к жене сломал ноги их годовалой дочери и искусал ее.

Читайте такжеВ России солдат-срочник устроил стрельбу на военном аэродроме: погибли три человека (фото)Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что сначала 38-летний мужчина избил жену, а затем дочь. Россиянин ударил ребенка по спине, и девочка упала на пол.

По информации канала, жена вызвала участкового, которому ничего не рассказала об избитой дочери, но полицейский сам решил осмотреть ребенка. Оказалось, что у девочки синяки и следы от укусов. Участковый также заметил, что одна из ножек ребенка холодная. В больнице девочке диагностировали перелом голеней.

По словам шестилетнего брата девочки, отец напился водки и начал вести себя неадекватно.

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Автор: УНИАН