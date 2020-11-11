Россиянин на почве ревности к жене сломал ноги их годовалой дочери и искусал ее.
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Отмечается, что сначала 38-летний мужчина избил жену, а затем дочь. Россиянин ударил ребенка по спине, и девочка упала на пол.
По информации канала, жена вызвала участкового, которому ничего не рассказала об избитой дочери, но полицейский сам решил осмотреть ребенка. Оказалось, что у девочки синяки и следы от укусов. Участковый также заметил, что одна из ножек ребенка холодная. В больнице девочке диагностировали перелом голеней.
По словам шестилетнего брата девочки, отец напился водки и начал вести себя неадекватно.
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