Случайный знакомый из интернета заявил парню, что не согласен с войной.

В Тамбовской области суд оштрафовал местного жителя за то, что тот не написал донос на своего знакомого с проукраинскими взглядами. Об этом говорится в материалах уголовного дела, опубликованного на сайте суда.

В июне 2022 года молодой человек по имени Кирилл Швецов познакомился на сайте "Авито" (аналог украинского "OLX") с дворником Артемом Какариным, который продавал книги. В ходе телеграм-переписки новый знакомый рассказал Швецову, что является противником развязанной Кремлем войны. Также он заявил, что находится на границе с Украиной и собирается вступить в "Легион "Свобода России".

Сам Какарин был задержан российскими силовиками и получил приговор в виде семи лет колонии строгого режима. Расследуя это дело, российские силовики решили заодно наказать и его случайного знакомого Кирилла Швецова. На него завели дело по статье о недоносительстве, которая есть в российском уголовном кодексе.

Суд постановил, что Швецов, достоверно зная о планах знакомого, не сообщил об этом властям. Молодого человека приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей (около 13,2 тыс. грн).

Репрессии в России – последние новости

В России усилили цензуру в научной среде. Теперь историкам нельзя критиковать российских правителей прошлого. На лекциях в вузах преподаватели также должны как можно более кратко и сухо подавать "спорные факты". Тех, кто не согласен с этим, увольняют с работы.

Также на днях стало известно, что церковный суд РПЦ признал идеологию пацифизма "ересью". В этом грехе обвинили священника, призывавшего паству не игнорировать факт войны в Украине. Также ему вменили "критику царя".

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