Полицейские оштрафовали россиян с запрещенной символикой.

В Орале (Уральск) в Западно-Казахстанской области Казахстана полиция оштрафовала россиян, которые ездили по стране с символикой российского вторжения в Украину.

Украинский журналист Владимир Золкин, получивший видео с места, рассказал, что россиян остановили и попросили снять наклейку с символом "Z" со стекла автомобиля.

"Туда же вызвали наряд полиции. Полицейские русских оштрафовали. Русские промычали, что не знали о том, что Z-символы запрещены в Казахстане", – написал Золкин.

Видео дня

Символ "Z" – где запрещен и что значит

Символ "Z" наряду с "V" или "O" использовался российскими оккупантами для маркирования военной техники, наступавшей на Украину с конца февраля 2022 года.

Впоследствии люди, поддерживающие российские вторжение в Украину, начали использовать его как символ этой поддержки. "Z" используют в сети (на аватарках, в никнеймах, названиях Telegram-каналов и онлайн-сообществ и так далее), оффлайн (в виде наклеек на стекла автомобилей, значков; также в РФ проводили и флешмобы, во время которых участники выстраивались в виде этой буквы латинского алфавита и тому подобное). Теперь его нередко называют "новой свастикой".

Символ был запрещен Верховной Радой Украины как символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину.

Казахстан и Кыргызстан запрещают публичное использование символа, к примеру, на автомобилях. Чехия и Латвии поставили его в один ряд со свастикой и серпом и молотом, сделав запрещенным символом. Запрет на использования символа также дейсвует в Польше, Эстонии, Молдове, Литве.

Вас также могут заинтересовать новости: