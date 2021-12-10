Рейтинг Путина упал, но не критично.

Рейтинг российского президента Владимира Путина среди граждан РФ в ноябре-декабре упал на 8% по сравнению с апрелем 2021 года.

Об этом говорится в опросе российского Левада-Центр.

Теперь за Путина готовы проголосовать 32% опрошенных россиян. За Владимира Жириновского только 3%, за коммуниста Геннадия Зюганова – 2%, за Алексея Навального менее 1% опрошенных.

Среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в выборах на момент опроса, Владимир Путин набирает 49% "голосов", что на 7% меньше по сравнению с апрелем этого года, Владимир Жириновский — 5%, Геннадий Зюганов — 3%, Павел Грудинин — 2%.

Читайте такжеРосТВ "вспыхнуло" из-за присвоения "Героя Украины" добровольцу "Правого сектора" (видео)Кроме того, по данным социологов, топ политических сил, за которые россияне согласились бы отдать свой голос, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, возглавляет правящая партия "Единая Россия" (41% против 50% в августе), а также КПРФ (21% против 15% в августе).

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Виолетта Орлова