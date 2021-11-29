В частности, речь идет о более чем 40 батальонных тактических группах.

Российская Федерация разместила у границ Украины и на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районов Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ.

"То, что мы сейчас видим, очень серьезно. Россия разместила многочисленную военную силу в регионах, находящихся вблизи государственной границы Украины. Это включает танки, артиллерию, системы радиоэлектронной борьбы, воздушные и военно-морские силы. Там находится более 40 батальонных тактических групп, составляющих 115 тысяч российских военных на украинском направлении, включая силы, присутствующие на оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - заявил Кулеба.

При этом министр отметил, что представители российских властей отказываются объяснить свои действия и передвижения военных таким образом, чтобы это вызвало доверие к их словам.

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Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января - начале февраля 2022 года.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и напротив указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября высказал мнение, что эскалация со стороны России на границе или со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Виталий Саенко