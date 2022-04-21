Сообщается, что после выселения из отеля буйные россияне были задержаны правоохранителями.

Две семьи россиян приехали в Болгарию и сказали, что они - украинцы. Они заселились в отель Dahlia Garden в Варне.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Труха" и публикует видео с этими "героями".

Отмечается, что с вечера в их номере начались крики, маты, драка. В разговоре с соседями одним они сказали, что из Запорожья, другим - что из Николаева, третьим - из Кировограда.

Вели себя настолько буйно, что ближе к утру упришлось вызвать полицию. Они закрылись в номере и начали собираться, чтобы сбежать. Оказалось, "люди из России" даже претендовали на гумпомощь для украинцев.

"Их вежливо послали из отеля вслед за русским военным кораблем", - говорится в сообщении Телеграмм-канала.

Россияне оставили после себя в номере полный хаос - были вырваны все торшеры с лампами, все розетки. На полу разбросанными валялись пустые бутылки, крошки еды, салфетки, разобраны электронные сигареты, чеки на крупные суммы.

Сообщается, что после выселения из отеля буйные россияне были задержаны правоохранителями.

Ранее российских туристов при выезде из отеля Aventura Park в Турции остановили его сотрудники. Так, граждане РФ пытались вывезти даже туалетную бумагу.

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