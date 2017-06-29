Россияне попались на краже в турецком отеле: хотели вывезти туалетную бумагу и даже цветы с корнями (фото)
Российские туристы после отдыха в Турции решили прихватить "на память" кучу вещей из отеля.
Российских туристов при выезде из отеля Aventura Park в Турции остановили его сотрудники. Так, граждане РФ пытались вывезти даже туалетную бумагу. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Типичный турист" ВКонтакте.
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"Русские туристы при выезде из отеля были остановлены сотрудниками данного отеля, в ходе чего было выяснено, что они пытались вывезти из отеля почти все: туалетную бумагу, апельсины, перелитый по бутылочкам "Бейлиз", печенье, персики и даже цветы с корнями!" - говорится в сообщении.
Ранее чета российских туристов поразила персонал пятизвездочного отеля в Швейцарии тем, что засолила грибы в ванне своего номера.