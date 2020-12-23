За подписку, лайк и репост россиянин обещает хорошие скидки – от 30 до 70% на трех победителей.

Могильщик в российском Йошкар-Оле решил прорекламировать свое сообщество компании в Instagram. Чтобы привлечь подписчиков на профиль, он устроил розыгрыш могильных плит.

Об этом сообщает Mash в Telegram.

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За подписку, лайк и репост россиянин обещает хорошие скидки – от 30 до 70% на трех победителей. Подытожить розыгрыш могильщик обещает в конце декабря.

В комментарии каналу сотрудники компании удивились такому вниманию. Говорят, если салонам красоты и другим сферам услуг разрешено проводить такие конкурсы, то почему запрещено им.

Кроме того, они утверждают, что 2020 год выдался непростым годом: "могильные плиты актуальны всегда", но с датой установки "лучше всего, конечно, определиться до мая".

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Автор: УНИАН