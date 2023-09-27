Совет Федерации РФ одобрил закон об установлении соответствующей памятной даты 30 сентября.

Год назад российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии частей 4 областей Украины и предложил Киеву переговоры. Спустя год страна-агрессор готовится праздновать "присоединение" оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Пресс-секретарь Кремль Дмитрий Песков заявил, что празднование будет обязательным, но не смог уточнить, будет ли на нем присутствовать Путин.

"Что касается графика президента, пока он окончательно не сформирован, на эту тему пока ничего не могу сказать", – сказал он.

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В понедельник, 25 сентября, Совет Федерации РФ одобрил закон об установлении соответствующей памятной даты 30 сентября. Ее объявили "днем воссоединения "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей с РФ".

Попытка аннексии 4 областей Украины

В конце сентября 2022 года российские оккупанты провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы о выходе из состава Украины и присоединение к России (в Донецкой и Луганской – только о присоединении к России). После проведения фейкового референдума, результаты которого не признало мировое сообщество, РФ объявила об аннексии регионов.

В октябре Генассамблея ООН осудила попытку аннексии Россией территорий Украины в отдельной резолюции. Против нее проголосовали только 5 стран – Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия.

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