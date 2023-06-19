Владимир Путин, его ближайшее окружение, пропагандисты и экспертные приспешники, на этот раз некогда уважаемый в международных кругах "интеллектуал" Сергей Караганов, в очередной раз вытаскивают карту "российской уникальности" и стратегической безопасности в мире, угрожая этому миру ядерным безумием.

Тематика стратегической безопасности всегда была важна для россиян, потому что это было статусно, питало ощущение собственной значимости. Они всегда кичились "особой ответственностью" перед миром, напоминая таким образом о статусе ядерной сверхмощи, ведь вместе с США они владеют 90% ядерного оружия в мире.

Тематика стратегической безопасности всегда была важна для россиян, потому что это было статусно

При этом – что важно для нас – проблематика ядерного разоружения и контроля над вооружением давала России возможность увязать эту тему с какими-то уступками, в том числе и на украинском направлении. Желание Запада спасти мир от возможного Армагеддона всегда давало возможность россиянам сказать: "Ну, не лезьте! Украина - это сфера влияния России, мы тут как-то сами разберемся". Но сейчас это совсем не работает. Администрация Джо Байдена публично сигнализирует о желании и готовности вести переговоры о контроле и сокращении ОМП, но только о ней. Москва отказывается от отделения этой темы от других вопросов безопасности, куда относит и Украину.

Поэтому Путин всеми своими намеками на тему ядерного оружия пытается вернуть старый формат. Зачем это нужно? Прежде всего - чтобы нам прекратили предоставлять оружие. Второй момент - чтобы с Россией начали считаться и не реализовывали план уничтожения РФ, по крайней мере в больном воображении руководителей режима в наличии таких планов сомнений нет. Итак "Зачем такой мир, в котором нет России?", точнее, нет Путина, ведь: "есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России".

Путин всеми своими намеками на тему ядерного оружия пытается вернуть старый формат

Впрочем, здесь стоит напомнить, каково отношение к ядерному шантажу даже со стороны рядовых россиян. Понятно, что Россия не является правовым демократическим государством, и мнение рядового подданного не заботит Путина, но, как правило, Кремль формирует общественное мнение перед тем, как что-то сделать. Именно для этого они "расчеловечивали" украинцев длительное время, чтобы этот российский нацизм вышел наружу, а не оставался чем-то обсуждаемым на кухнях. Поэтому в этом смысле интересными являются результаты опроса по применению ядерного оружия в конфликте в Украине, обнародованные на минувшей неделе Левада-Центром.

Так вот, 86% россиян из этого опроса считают, что Россия не должна применять ядерное оружие в Украине ни при каких обстоятельствах. Лишь 10% считают, что, если есть в этом действительно будет смысл, стоит ядерное оружие применить. Две трети россиян верят, что руководство РФ не применит ядерное оружие. Но треть верит, что Кремль может это сделать. Более половины, 56%, считают, что нет никакого оправдания применению ядерного оружия. А треть считает, что такое обоснование может появиться.

86% россиян считают, что Россия не должна применять ядерное оружие в Украине ни при каких обстоятельствах

Все это важно, чтобы понять, на каком фоне происходит продолжение ядерного шантажа. То, что сейчас происходит, та же статья Караганова с намеком на то, что надо нанести ядерный удар по территории Европы, это попытка вбросить новую нотку эскалации. Можно ли считать его статью так называемой ядерной сигнализацией? Пока не понятно. Возможно, это он так выслуживается перед Путиным и это его личная инициатива. А, возможно, это прощупывание Запада в его реагировании на это православное армагеддонское безумие.

"Это морально-страшный выбор - мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, а, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация", - пишет российский предсказатель Апокалипсиа. Фактически, россияне действуют в русле своего собственного, иллюзорного восприятия Запада, который "приходит в упадок", "не хочет воевать" и "не готов" идти по ступенькам эскалации к применению ядерного оружия. Этакая попытка взять на испуг ("Боярышник" в одном флаконе с манией величия): "...сломав волю Запада к агрессии, мы не только спасем себя, окончательно освободим мир от западного ига, длившегося пять веков, но и спасем все человечество".

Россияне действуют в русле своего собственного, иллюзорного восприятия Запада, который "приходит в упадок", " не хочет воевать"

После незаконной попытки аннексии Крыма Путин признался, что приводил в особое состояние силы ядерного сдерживания. Потом периодически были "учения", разные мультики о том, как российские ракеты бьют по Флориде, как россияне разрабатывают новые ракеты – "Воевода", "Посейдон", потом речь зашла о якобы размещении ядерного оружия в Беларуси (это вообще отдельная тема)... но это ничего не дает.

Американцы повторили мнение, что они не видят необходимости менять свои ядерные планы. Это ничего не меняет и для европейцев. Потому что сейчас из Калининграда так же можно нанести удары по тем же целям. Да и из Крыма "Калибры", если бы их не сбивала Украина, могли бы долететь до Британских островов…

Россияне понимают, что эта война для них является провальной

Поэтому самое главное, что мы должны понять из этих заявлений россиян, таково. Они понимают, что эта война для них является провальной. Уже даже до откровенных нацистов и империалистов дошло, что эта война обернется упадком глобальной роли (если таковая еще оставалась) в лучшем случае, и развалом России – в худшем. Неспособность справиться с "несуществующей" страной доказывает, что Россия не является большой потугой. Что она технологически сплошь зависела от Запада, а после волны санкций – от Китая. Что российские войска напичканы "вундервафлями", которые на самом деле таковыми не являются, да и, собственно, россияне не могут с ними справится. Что доктрины ведения войн на бумаге, которыми так гордились русские и которыми вдохновлялись западные аналитики, ничего не стоят, ведь военная машина, по сути, если не XIX, то середины прошлого века, не способна воевать, как написано теоретиками.

Ранее Россия шантажировала Запад ядерным оружием и получала определенные дивиденды, потому что никто не хотел с сумасшедшими связываться. А сейчас мы, нашей кровью, с помощью Запада, показали, что с Россией можно воевать, их можно бить и одержать победу. Фактор наличия у России ядерного оружия, конечно же, принимается во внимание, но на Западе осознали, что ядерное сдерживание – это игра в две стороны.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий