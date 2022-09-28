В стране отныне разрешено ЛГБТ-парам жениться и усыновлять детей.

После национального референдума, на котором голосовали за новый семейный кодекс, власти Кубы легализовали однополые браки.

Отныне в новом кодексе усиливается защита женщин, детей и стариков, а также позволяется ЛГБТ-парам вступать в брак и усыновлять детей, сообщает CNN.

Новый семейный кодекс также разрешает суррогатную беременность и расширяет меры против гендерно обусловленного насилия.

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Изменения на референдуме поддержали более 66% жителей страны. Национальный избирательный совет Кубы заявил, что явка на референдум превысила 74%.

Изменения инициировала Мариэлла Кастро, дочь бывшего кубинского президента Рауля Кастро и, соответственно, племянница Фиделя Кастро.

Она выступала за улучшение прав ЛГБТ через финансируемый правительством Национальный центр полового образования.

В то же время евангельская община Кубы открыто выступала против утверждения нового семейного кодекса.

Однополые браки на Кубе

В 2018 году законодатели отказались от положений, которые бы легализовали однополые браки на Кубе из-за опасения, что гомофобное реакция снизит явку на референдум по принятию новой конституции.

Референдум по семейному кодексу таки провели в этом году - за несколько недель до этого кубинское правительство одобрительно комментировало инициативу в государственных СМИ.

Где еще недавно легализованы однополые браки

В декабре 2021 года историческое голосование состоялось в Чили. Парламент страны легализовал однополые браки. Также в Чили начали признавать однополые браки, которые заключили за рубежом.

Государство Чили стало шестым в Южной Америке, где однополые браки легальны. Всего в мире их признают более двух десятков стран.

18 ноября 2021 года правительство Швейцарии разрешило заключать однополые браки внутри страны. Закон вступил в силу 1 июля 2022 года. При этом браки, заключенные за рубежом, начали признавать с 1 января. Правительство страны приняло это решение на основании результатов референдума. Легализацию однополых браков поддержали почти две трети избирателей.

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