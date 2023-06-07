Созвездие спутников "Silent Barker" разместят на геосинхронной орбите на высоте более 35 тысяч километров.

Этим летом Космические силы США запустят группу спутников для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые потенциально могут вывести из строя или повредить орбитальные объекты.

Это является последним шагом в растущем противостоянии между космическими сверхдержавами, пишет Bloomberg. Согласно заявлениям Космических сил и аналитиков, эта сеть, получившая название "Silent Barker", станет первой в своем роде, которая дополнит наземные датчики и спутники на низкой околоземной орбите.

Спутники будут размещены на геосинхронной орбите на высоте около 35400 километров над Землей и будут вращаться с той же скоростью.

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"Эта возможность позволяет обнаруживать и предупреждать об угрозах" в отношении важных систем США и "предоставляет возможности для поиска, обнаружения и отслеживания объектов из космоса для своевременного обнаружения угроз", говорится в заявлении Космических сил, которые разрабатывают спутники совместно с Национальным разведывательным управлением.

Спутниковая группировка "Silent Barker" должна быть запущена после июля на борту ракеты-носителя Atlas V. О дате запуска будет объявлено за 30 дней в Facebook и Twitter, что является значительным изменением для агентства, которое существовало десятилетиями, но чье существование было засекречено до 1992 года.

Silent Barker - это ответ на усилия Китая и России по разработке систем, способных выходить на орбиту и выводить из строя другие спутники, что вызывает растущую обеспокоенность США.

Новая группировка "значительно повысит способность Космических сил отслеживать на орбите спутники противника, которые могут маневрировать вокруг наших спутников или поблизости от них", - сказала Сара Минейро, бывший ведущий сотрудник стратегического подкомитета Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, курирующего космические программы.

По ее словам, Silent Barker устраняет ограничения наземных или низкоорбитальных систем наблюдения и позволяет США "действительно понять, что происходит в космосе".

В своей ежегодной оценке угроз в этом году Управление директора национальной разведки заявило, что у Китая есть оружие, предназначенное для поражения спутников США и их союзников, и "контркосмические операции будут неотъемлемой частью потенциальных военных кампаний Народно-освободительную армии Китая".

Одним из примеров является китайский спутник SJ-21, который был запущен в 2021 году и позже успешно перевел неработающий китайский аппарат на несколько сотен километров на более высокую орбиту. Другой китайский спутник, Sijian-17, оснащен манипулятором, который "может использоваться для захвата других спутников", отмечалось в отчете разведывательного управления Министерства обороны США за 2022 год.

В своих заявлениях в Конгрессе в марте глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон, сказал, что SJ-21 "может явно выполнять противокосмическую роль и подвергать опасности наши геосинхронные спутники".

Космические силы и Национальное управление разведки не сообщают, сколько спутников будет входить в группу "Silent Barker", за исключением того, что в ней будет задействовано "несколько космических аппаратов".

Наземные датчики объектов на геостационарной орбите "ограничены расстоянием, географией и погодой", но "Silent Barker" преодолеет пробелы в наблюдениях", заявили в Космических силах.

Космические силы США - новости

Как сообщал УНИАН, ранее Североатлантический Альянс планировал развернуть в Германии новый центр космического командования, чтобы отвечать на угрозы своей спутниковой орбитальной инфраструктуре. В НАТО предупреждали, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковые системы.

Также стало известно, что Космические силы США приняли на вооружение систему наблюдения за спутниками Space Fence ("Космический забор"). Система способна одновременно сопровождать 200 тысяч космических объектов, а за сутки обработать данные 1,5 миллиона обнаруженных целей.

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