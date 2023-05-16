В ведомстве отметили, что видео "абсолютно не предназначено" для подстрекательства или разжигания беспорядков.

Центральное разведывательное управление США предприняло новую попытку вербовки российских шпионов. Ставка делается на россиян, недовольных войной на Украине и жизнью в России.

Издание CNN пишет, что ЦРУ запустило рекламу, в которой указали новый канал в Telegram. Сначала в соцсети разместили видео, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Видео также размещается на других платформах социальных сетей, включая YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

Чиновники ЦРУ, участвовавшие в проекте, заявили, что вторжение России в Украину создало историческую возможность, "чтобы русские пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты". Это также произошло после предыдущей кампании по вербовке после начала вторжения, которая, по словам официальных лиц, была успешной, и "установились контакты".

По словам одного чиновника, сообщение, которое, как они надеются, теперь услышат россияне, работающие в чувствительных областях и имеющие доступ к ценной информации, звучит так: "Мы понимаем вас, может быть, лучше, чем вы думаете".

"Мы хотели передать россиянам на их родном языке, что знаем, через что они проходят", — добавил чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный проект

Чиновник настаивал на том, что видео "абсолютно не предназначено" для подстрекательства или разжигания беспорядков среди более широких слоев населения, где президент России Владимир Путин по-прежнему пользуется высоким уровнем поддержки, а скорее нацелено на людей, которые могут быть на грани, и "демистифицирует". процесс связи с ЦРУ. В нем не упоминается ни Путин, ни даже война на Украине, отчасти потому, что это было бы "излишним", но также и потому, что, по их утверждению, он опирается на "вечные" темы, которые давно убеждают недовольных россиян обратиться в ЦРУ.

"Украина на первом месте, но это более или менее симптом чего-то большего", — сказал один из чиновников. "В России всегда есть люди, которые согласны с тем, что мы должны здесь сказать".

Война в Украине - заявления представителей ЦРУ

12 апреля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин несерьезно относится к переговорам по войне в Украине. При этом он подчеркнул важность запланированного контрнаступления Украины, сказав, что в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое.

Кроме того, он считает, что Россия продолжит использовать ядерную риторику на фоне ситуации в Украине.

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