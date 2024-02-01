Отмечается, что основной причиной перебоев с интернетом в РФ может быть проверка механизмов перехода к "суверенному интернету".

Не исключено, что Россия готовится полностью отключить интернет, массово. Об этом говорится в разъяснении Центра противодействия дезинформации СНБО Украины относительно все более частых сбоев в работе интернета в России в последнее время.

Отмечается, что отключения происходят под предлогом защиты россиян от ударов украинских БПЛА.

"С 25 по 30 января мобильный интернет выключался в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Впрочем, это не помешало дрону нанести поражение предприятию "Невский мазут", - отметили в ЦПД.

При этом, 30 января зафиксирован массовый сбой работы интернета во всей России.

"На самом деле основной причиной перебоев с интернетом в РФ может быть проверка механизмов перехода к"суверенному интернету". Роскомнадзор уже отчитался об установлении в сетях провайдеров "комплекса противодействия угрозам", который дает такую возможность", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Обращается внимание, что 17 марта в РФ состоятся "президентские выборы".

"Несмотря на заявления пропаганды о всенародной поддержке Путина, массовые протесты в Башкирии и Якутии показали уязвимость системы. Чтобы предотвратить возможные протесты и дополнительно "закрутить гайки" после "выборов" вероятность массового отключения интернета в РФ очень высока", - заявили в ГПД.

Сбои интернета в России

Как сообщал УНИАН, российское издание "Коммерсантъ" 30 января опубликовало информацию, что Россия разворачивает в своем глубоком тылу подразделения радиоэлектронной борьбы для противодействия ударам украинских беспилотников, но для этого ей якобы приходится отключать мобильный интернет на значительной территории.

Вечером 30 января стало известно, что в России произошел масштабный сбой в работе интернета. Сообщалось, что произошел сбой DNSSEC - это набор расширений протокола DNS. Проект "Сетевые свободы" писал, что ранее российские власти обещали перевести всех пользователей страны на российский DNS-сервер, что вероятно, происходит.

Перед тем, в подконтрольной Кремлю Якутии местная администрация "обрубила" населению работу популярных мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber. Это произошло на фоне протестов местных жителей против ситуации в регионе.