Планируется эвакуация жителей 15 сел и хуторов.

В Воронежской области России готовятся к эвакуации жителей приграничных районов.

Как сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на соответствующий документ, власти намерены эвакуировать жителей 15 сел и хуторов, расположенных "в пределах 100 км от границ РФ с Украиной".

По данным "Верстки", речь идет о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковскоого сельских поселений.

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"Чиновники со ссылкой на "указание губернатора Воронежской области" просят "организовать работу с населением" по поводу возможного размещения у родственников, которые живут в более безопасных районах. Также администрация просит выяснить, кто из местных жителей может эвакуироваться на личном транспорте. Собранную информацию нужно предоставить до 12 декабря в местную единую диспетчерскую службу по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций", – сообщило издание.

Журналисты отметили, что Воронежская область граничит с Меловским, Новопсковским и Марковским районами Луганской области. Они были оккупированы в самом начале войны.

"В стокилометровую зону попадает почти вся южная часть региона, включая крупные райцентры Россошь и Павловск. Суммарное население этой территории – более 270 тысяч человек", – добавили в сообщении.

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