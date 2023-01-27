В России продолжают зачищать информационное поле.

В России заблокировали доступ к сайтам ЦРУ и ФБР – за распространение "фейков" о российской армии. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили журналистам в Роскомнадзоре, указанные интернет-площадки принадлежат "государственным структурам враждебных стран", распространяют "недостоверную общественно значимую информацию" и дискредитируют вооружённые силы России.

Также в Роскомнадзоре полагают, что сайты ЦРУ и ФБР публикуют указанные материалы с целью "дестабилизации общественной и политической обстановки в РФ".

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Цензура в России

В феврале прошлого года, сразу после нападения России на Украину, Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту УНИАН. А 24 января уже этого года российская цензура запретила еще и Телеграм-канал УНИАН.

Из-за запрета так называемой "пропаганды ЛГБТ" в России происходят курьезные случаи, когда системы автоматической блокировки пользователей ошибочно отправляют в бан людей с именем "Сергей".

В июне российский суд признал данные о потерях РФ в Украине гостайной. После этого СМИ пришлось удалять все публикации с этой информацией, несмотря на то, что данные были собраны из открытых источников.

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