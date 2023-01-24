Телеграм-канал УНИАН заблокировали в TGStat по требованию Роскомнадзора

Ранее надзорное ведомство запретило российским читателям доступ к сайту УНИАН.

Телеграм-канал УНИАН - https://t.me/uniannet - удалили из крупнейшего каталога Telegram-каналов и чатов TGStat, в базе которого находится более миллиона каналов и чатов, классифицированных по странам, языкам и тематикам.

Как стало понятно из переписки редакции с администрацией TGStat, канал УНИАН был удалён из базы по требованию Роскомнадзора.

Несмотря на то, что в поиске канал УНИАН еще можно найти, при попытке получения подробной информации, сайт сообщает, что это больше невозможно: "Мы нашли на данном канале запрещенное содержание, и ограничили возможность его просмотра на TGStat", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что в базу сервиса аналитики наш тг-канал был внесён автоматически.

28 февраля прошлого года, с началом войны путинского режима против независимой Украины, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ внес русскую и украинскую версии УНИАН в реестр запрещенных сайтов, недоступных для просмотра из России.

Напомним, Роскомнадзор уже не первый год пытается заблокировать месседжер в России, а также ограничить доступ российских пользователей к независимой от российских властей информации и к негосударственным оппозиционным СМИ. В ноябре по требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, принадлежащий Telegram, а в начале января 2023 года Роскомнадзор признал мессенджер иностранным и причислил к не подлежащим интеграции с банками.

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