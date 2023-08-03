Пропагандист заявил, что она "просит сдаться русскому солдату".

Российский пропагандист Борис Корчевников назвал снятие советских символов с монумента "Родина-мать" в Киеве "изнасилованием русской женщины".

"Это осквернение, это изнасилование русской женщины, вот что мы видим! Это изнасилование русской женщины, за которой придет ее сын, русский солдат и отомстит", - заявил в эфире пропагандистского шоу ведущий, который находится в санкционных списках Европейского союза.

"Мощная "Родина-мать" теперь стала в позе, как будто она сдается. 149.200 волга - она называет позывной и просит сдаться русскому солдату. Она говорит: "Приди русский солдат, приди мой сын и защити меня от этого поругания", - прокричал Корчевников.

"Родина-мать" в Киеве: демонтаж советской символики

Напомним, в прошлом году украинцы проголосовали в приложении "Дия" за замену герба СССР на трезубец на монументе.

1 августа 2023 года начались работы по демонтажу советских символов с монумента "Родина-мать". Герб должны будут передать на хранение в музей. Также сейчас ведутся дискуссии о переименовании монумента на "Украина-мать".

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Гурулев предложил нанести удар по монументу.

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