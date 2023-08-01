"Инициатива" появилась на фоне повторных ударов по "Москва-Сити".

В Госдуме РФ предложили ударить по монументу "Родина-мать" в Киеве в ответ на атаки дронов по Москве.

Как сообщает The Moscow Times, с такой "идеей" выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его убеждению, после атаки беспилотников на "Москва-Сити" России следует рассмотреть как целые объекты, имеющие особое символическое значение для Украины.

Гурулев считает, что России надо бить по монументу "Родина-мать", с которого сегодня сняли советский герб. Вместо него установят украинский трезубец. Более того, монумент планируют переименовать.

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Апгрейд "Родины-мать"

1 августа в столице Украины Киеве начали снимать советские символы в виде серпа и молота из монумента "Родина-мать", который впоследствии планируют переименовать.

И. о. главы Минкульта Ростислав Карандеев рассказал, что после демонтажа герб планируют оставить в музее. В общем процесс пошел.

Кроме того, монумент планируют переименовать на "Украина-мать". Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. Впрочем, решение Ученого совета музея о переименовании монумента еще должно утвердить Министерство культуры и информационной политики Украины. Савчук надеется, что это произойдет до 24 августа нынешнего года – Дня Независимости Украины.

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