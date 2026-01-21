Как ранний Лантимос: вышел трейлер черной комедии со Стивеном Грэмом, покорившей критиков

Премьера Good Boy состоялась в сентябре 2025 года на международном кинофестивале в Торонто, где фильм получил восторженные отзывы.

Вышел трейлер польско-британского чернокомедийного триллера Good Boy, также известного под названием Heel, который уже успел покорить критиков и зрителей влиятельных международных кинофестивалей.

Фильм рассказывает о супружеской паре средних лет Крисе и Кейтлин, которые похищают проблемного 19-летнего парня Томми, сажают его на цепь в своем доме и устраивают ему перевоспитание. Теперь узник должен придумать, как выбраться из этой ловушки.

Главные роли в фильме сыграли Стивен Грэм ("Большой куш", "Это Англия", сериал "Переходный возраст"), Андреа Райзборо ("Бердмен", "Ночные звери", "Смерть Сталина") и Энсон Бун (сериалы "Пистол", "Мобленд").

Лента является англоязычным дебютом для польского режиссера Яна Комаса, чей фильм "Тело Христово" 2019 года был номинирован на "Оскар" в категории лучший международный фильм, а также получил две награды Венецианского кинофестиваля.

Премьера Good Boy состоялась в сентябре 2025 года на международном кинофестивале в Торонто, где лента получила восторженные отзывы от критиков и зрителей.

Например, кинообозреватель Deadline Деймон Вайз сравнил ленту с ранними работами оскароносного греческого режиссера Йоргоса Лантимоса ("Клык", "Лобстер", "Убийство священного оленя", "Фаворитка", "Бедные-несчастные", "Бугония").

"Как и в ранних фильмах Йоргоса Лантимоса, необычность сюжета выполняет тяжелую работу, но исполнители буквально добавляют характера тому, что легко могло бы быть фильмом на одну ноту", – отметил критик.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 94% одобрения от критиков.

В кинотеатрах Великобритании и Ирландии лента должна выйти уже 20 марта 2026 года, однако когда ее смогут увидеть зрители из остального мира, пока неизвестно.

