Елена Тополя впервые после громкого скандала со 'сливом' видео вышла на связь (видео)

Возмущенная певица сделала резкое заявление.

Украинская певица Елена Тополя впервые после громкого скандала со "сливом" видео провокационного характера с ее участием и шантажом вышла на связь с резким заявлением.

"Учитывая то, что сейчас идет война, гибнут люди, дети, мы страдаем все от многих моментов, очень активно обсуждают тему, которая случилась со мной…", - возмущенно отметила она на видео, которое опубликовала в своем Instagram.

При этом певица предупредила всех об ответственности за распространение недостоверной информации о том, что она якобы изменяла мужу:

"... Что на протяжении нескольких месяцев что-то делала, все поняли, что... Это недостоверная информация… Просто думайте сами, кому же так интересно продолжать распространять неверную информацию обо мне и делать из меня изменщицу", - заявила Тополя.

По ее словам, она "только познакомилась с парнем" уже после объявления о разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

"Хочу добавить, что познакомилась с парнем я… только познакомилась!... через неделю после подачи документов в суд о расторжении брака. Считаю, что это мая личная жизнь, и она не должна быть в доступе ни у кого. То, что произошло, - это уголовное правонарушение, за которое должны нести ответственность по закону… У меня все доказательства в наличии. Проводится далее расследование… Я ничего не нарушала, ничего плохого не сделала и считаю, что абсолютно имею право на свою личную жизнь", - заявила Елена Тополя.

Елена Тополя - видео-шантаж и что важно знать

Напомним, как писал УНИАН, 19 января украинская певица Елена Тополя заявила, что ее шантажируют видео провокационного характера с ее участием.

В полиции уже объявили, что задержали обидчика певицы. А бывший муж исполнительницы Тарас Тополя опубликовал заявление, в котором ее поддержал.

Вас также могут заинтересовать новости: