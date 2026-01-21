Кроме подписчиков, в Instagram появятся 'друзья', - Business Insider

Соцсеть тестирует новую функцию, которая будет показывать в профиле пользователя не количество подписчиков, а количество друзей - людей, подписанных друг на друга.

В Instagram появится функция "друзья", поскольку соцсеть пытается укрепить связи между людьми. Об этом сообщает Business Insider.

Тестирование нововведения в Instagram предусматривает изменение количества подписчиков пользователя в профиле на количество друзей. Это означает, что если вы подписаны на тысячи людей, но, возможно, только несколько сотен из них подписаны на вас в ответ, это и есть ваши друзья.

Instagram проводит это как "небольшой глобальный тест". Платформа пытается понять, как пользователи реагируют на просмотр большего количества контента от друзей.

Видео дня

"Друзья - это центральное место в Instagram, поэтому мы ищем способы сделать эти связи более заметными и значимыми", - сказал представитель Meta.

В рамках теста Meta также помечает некоторый контент в ленте как "друзья" вместо "посты" или "подписчики".

Также в публикации сказано, что коммерциализация соцсети и ИИ размыли дружеское пространство приложения: когда инфлюенсеры, бренды, а теперь и искусственный интеллект проникли в ленту Instagram, из-за чего соцсеть все меньше ощущалась как пространство для обмена контентом с друзьями.

Это частично стало причиной, почему Instagram на протяжении лет усилил свои функции "близкие друзья", сосредоточившись на прямых сообщениях (где друзья и семья часто делятся контентом), и добавил больше функций, ориентированных на друзей.

Например, Instagram запустил функцию "Blend", которая позволяет вам и другу делиться общей лентой рилсов.

В прошлом году Instagram также ввел такие функции, как социальное картографирование, похожее на карту Snapchat, а также ленту "Друзья" на вкладке Reels, где вы можете видеть контент, с которым ваши друзья (по определению Instagram) общаются.

Ностальгия в Instagram - что известно

Как сообщалось, соцсети охватила массовая ностальгия по эпохе ретро-Instagram. Пользователи публикуют старые фото, видео и визуальные эффекты, которые были популярны 10 лет назад.

Миллениалы делятся старыми фото и видео, пользуются устаревшими фильтрами и вспоминают времена, когда соцсети казались более простыми и искренними. Этот тренд быстро набрал популярность в Instagram и TikTok.

Пользователи намеренно делают контент "старше", добавляя зернистость, тусклые цвета и эффекты, которые были модными около десяти лет назад.

Специалисты по соцсетям считают, что популярность этого явления связана с ностальгией по более простым временам. Многие вспоминают 2016 год как период, когда соцсети еще не так сильно зависели от алгоритмов, а посты были более живыми и спонтанными. Тогда еще не было полного доминирования Reels, сториз и лайков - люди просто делились моментами из своей жизни.

Социальные психологи также отмечают, что людям нравится идеализировать прошлое, особенно когда современность кажется нестабильной и сложной. Для многих миллениалов и зумеров 2016-й стал временем поиска себя, студенческих лет и первых шагов в карьере - периодом без сильного давления большого количества обязанностей.

Вас также могут заинтересовать новости: