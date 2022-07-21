Опрос "Как быть с гербом СССР на щите "Родины-матери" инициировал Минкульт.

85% опрошенных украинцев в "Дие" проголосовали за "декоммунизацию" герба СССР на Родине-матери в Киеве.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Всего в опросе приняли участие более 778 тысяч украинцев.

85% респондентов поддержали замену герба на трезубец, 9% - за снятие герба и лишь 6% проголосовали за то, чтобы все оставить так, как было раньше.

"Процесс декоммунизации продолжается. Спасибо, что участвуете в опросе и через электронную демократию помогаете принимать решения в стране", - написал министр.

Справка УНИАН. Монументальная скульптура "Родина-Мать" была открыта на высоком правом берегу Днепра в 1981 году. Считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Общая высота монумента с постаментом - 102 метра, из них высота скульптуры (от пьедестала до кончика меча) - 62 метра. Статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн в одной руке и 13-тонный щит с гербом СССР размером 13 на 8 метров в другой. Все сооружение весит 450 тонн.

Вас также могут заинтересовать новости: