Окончательно решение должно принять Министерство культуры.

Монумент "Родина-мать" в Киеве планируют переименовать в "Украина-мать". Об этом сообщил в интервью "Украинскому Радио" гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", – сообщил он.

По словам Савчука, для такого переименования есть веские основания, и оно не станет простой формальностью. Глава музея напомнил, что монумент был создан в Украине усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых.

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"Этот монумент сегодня обретает вторую жизнь. Почему сейчас? Потому что именно сейчас, во время полномасштабного вторжения, этот монумент для киевлян, для украинцев, которые проживают в Киеве, в Украине, борются с врагом, этот монумент начал приобретать другое значение. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа", – заявил Савчук, отметив, что монумент смотрит лицом на северо-восток, откуда пришли оккупанты.

"В интернете можно встретить и новое название достопримечательности — и оборонница, и защитница, и оберег, и вторая киевская Оранта. Так что можно акцентировать и на этом", – утверждает гендиректор музея.

Впрочем, решение Ученого совета музея о переименовании монумента еще должно утвердить Министерство культуры и информационной политики Украины. Савчук надеется, что это произойдет до 24 августа нынешнего года – Дня независимости Украины.

Киевская "Родина-мать" обновляется

Монумент "Родина-мать" был открыт в Киеве 1981 году. На щите в руке статуи изображен советский герб, что долгое время раздражало патриотическую общественность. В 2022 году Минкульт провел опрос в приложении "Дія" – "как быть с гербом СССР на щите Родины-матери". 85% опрошенных украинцев высказались за то, чтобы заменить герб СССР на трезубец.

В середине июля Минкульт на компьютерной графике показал, как будет выглядеть обновленный щит с гербом. А уже на этой неделе стало известно, что со щита начали демонтировать советский герб.

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