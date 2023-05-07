Сестра подозреваемого рассказала, кто он и чем "отличился" с 2014 года.

Следком РФ показал подозреваемого в подрыве автомобиля российского пропагандиста и боевика ОРДЛО Захара Прилепина. Им оказался уроженец Донецкой области Александр Пермяков, воевавший против Украины в рядах так называемой "ДНР".

Детали о задержанном рассказали "Московский комсомолец" и Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на сестру Пермякова. Выяснилось, что Пермяков рос в интернате, а в 15 лет попал за решетку из-за участия в разбойном нападении. В последнее время он жил в РФ.

Российские следователи заявляют, что Пермяков - гражданин Украины. Во время допроса он якобы признался, что его завербовала "украинская спецслужба". Пермяков также признал, что заложил взрывчатку в машину Прилепина.

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Интересно, что "агент украинских спецслужб" Пермяков с 2014-го воевал против Украины на стороне боевиков "ДНР". Значит, Пермяков и Прилепин - служили в одном бандформировании.

Сестра Пермякова Ирина рассказала росСМИ, что он родился в Дружковке Донецкой области. Он рос в неблагополучной семье, а в 15 лет предстал перед судом по обвинению в участии в вооруженном нападении, совершенном группой лиц. Пермякова приговорили к 4 годам колонии.

После тюрьмы Пермяков вернулся в Дружковку, работал разнорабочим, а в 2014 году подался в "ополченцы ДНР".

В 2015 году Пермяков попал в инцидент на российско-украинской границе. Тогда он пытался пешком перейти границу с Россией в районе села Куйбышево, но на Таганрогской таможне в рюкзаке у него был обнаружен нож от АКМ. Уголовное дело не возбуждали, поскольку "ополченец" развернулся назад.

В 2018 году Пермяков вернулся в Дружковку, работал на стройке. В марте 2022-го на несколько месяцев выехал в Хмельницкую область, как переселенец, а уже в августе перебрался в Россию.

Пермяков навестил сестру в Питере, а затем поселился в Москве. 19 февраля он приезжал в Санкт-Петербург на день рождения матери. Тогда и сообщил, что планирует переехать в Нижний Новгород, потому что "в Москве с работой не получилось". С нового места звонил родственникам, интересовался здоровьем матери. Дальше же - исчез на 8 дней.

"8 дней он не выходил на связь, а затем СКР опубликовал видео его допроса, где в нескольких склейках (грубый монтаж) обвиняемый признается во всех грехах сугубо протокольными фразами", – пишет ВЧК-ОГПУ.

Подрыв автомобиля пропагандиста Прилепина

Как сообщал УНИАН, 6 мая вблизи Нижнего Новгорода взорвали авто боевика "ЛДНР" и пропагандиста Захара Прилепина, его водитель умер на месте. Самого боевика в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Впоследствии росСМИ заявили, что Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна. Его состояние стабильное.

Через несколько часов Следком РФ заявил, что схватил подозреваемого. Покушение на боевика "шьют 2 гражданину Украины Александру Пермякову.

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