На фото можно увидеть густой дым.

В оккупированном Севастополе прозвучали громкие взрывы, местные каналы заявляют о ракетной атаке.

Российские захватчики пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, однако сообщают и о черном дыме. Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

"Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в Telegram.

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Обновлено в 14:07: Российский Telegram-канал "112" пишет, что в результате удара пострадали шесть человек.

Обновлено в 13:55: В Севастополе звучит воздушная тревога. Оккупационные власти начали распространять инструкцию с правилами поведения во время тревоги.

Обновлено в 13:45: Канал "Крымский ветер" сообщает, что взрывы звучат в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также в районе Первомайского и Красногвардейского.

По словам очевидца, сбитый беспилотник упал в Севастопольскую бухту. Также в Бахчисарае в районе воинской части на ул. Симферопольская, 2 заметили гриб дыма.

Обновлено в 13:40: Развожаев заявляет, что возможна еще одна атака. "Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия", - пишет он.

По его словам, на месте удара работают спасатели, в готовность приведена аэромобильная группировка.

Обновлено в 13:30: В сети сообщают, что в районе аэродрома Бельбек работает противовоздушная оборона, также "громко" в гарнизоне Гвардейского и Саках.

Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту, также приостановил движение морской пассажирский транспорт.

Снимки штаба Черноморского флота после удара.

Взрывы в Севастополе сегодня: что известно

Напомним, утром российские захватчики уже перекрывали мост и пускали дымовую завесу. Сообщалось о работе ПВО по неизвестным целям.

Позже в российском Министерстве обороны заявили, что сбили одну украинскую управляемую ракету и два беспилотных летательных аппарата.

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