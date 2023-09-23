Буданов не подтвердил сообщение о вероятной ликвидации командующего Черноморского флота РФ адмирала Виктора Соколова.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что вследствие атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе ликвидировано по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы.

Он рассказал, что среди раненых в тяжелом состоянии находится командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук, а также начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков без сознания, сообщает "Голос Америки".

"Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее – они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", – рассказал Буданов.

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Отмечается, что Александр Романчук - командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. Генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200 ОМСБР береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

Буданов не подтвердил сообщение о вероятной ликвидации командующего Черноморского флота РФ адмирала Виктора Соколова.

По его словам, разведка собирает данные из всех источников причем агентурные источники - одни из основных. Однако он не сказал, использовались ли ракеты западного производства для атаки на штаб.

Атака на штаб Черноморского флота - детали

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе прилетели ракеты. Российское Минобороны признало факт удара и даже сообщило о погибшем. Правда всего одного, и позже "переквалифицировало" его в "пропавшего без вести".

Вооруженные Силы Украины официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России. Как сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, цель была поражена в результате удачной атаки.

Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота РФ, сообщили Sky News в ВВС страны.

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